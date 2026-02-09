Брянец завоевал «серебро» на первенстве ЦФО по боевому самбо

2026, 09 февраля 15:37

Брянский самбист завоевал «серебро» на первенстве ЦФО в Московской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Можайск Московской области прошло первенство Центрального федерального округа по боевому самбо. В турнире участвовали юниоры из 14 областей.

Регион представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Второе место занял Егор Колесников. Он выступил среди юноши 16-18 лет.

Ещё трое брянских самбистов заняли пятые места среди участников 14-16 лет.