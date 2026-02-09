Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянец завоевал «серебро» на первенстве ЦФО по боевому самбо

2026, 09 февраля 15:37
Брянец завоевал «серебро» на первенстве ЦФО по боевому самбо
Источник фото

Брянский самбист завоевал «серебро» на первенстве ЦФО в Московской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

На прошлой неделе в городе Можайск Московской области прошло первенство Центрального федерального округа по боевому самбо. В турнире участвовали юниоры из 14 областей.

Регион представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Второе место занял Егор Колесников. Он выступил среди юноши 16-18 лет. 

Ещё трое брянских самбистов заняли пятые места среди участников 14-16 лет.

Метки:

Читайте также

52 брянских росгвардейца поучаствовали в Дне донора
09 февраля 16:46
52 брянских росгвардейца поучаствовали в Дне донора
Лжебанкиры похитили свыше 7,5 миллионов рублей у брянцев на прошлой неделе
09 февраля 16:33
Лжебанкиры похитили свыше 7,5 миллионов рублей у брянцев на прошлой неделе
Сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП брянец выслушает приговор
09 февраля 14:33
Сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП брянец выслушает приговор

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14134) брянск (6782) ДТП (2671) ГИБДД (2199) прокуратура (2025) уголовное дело (1977) Александр Богомаз (1820) суд (1784) авария (1630) мчс (1487) коронавирус (1272) умвд (1029)