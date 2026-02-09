Лжебанкиры похитили свыше 7,5 миллионов рублей у брянцев на прошлой неделе

2026, 09 февраля 16:33

Лжебанкиры похитили свыше 7,5 миллионов рублей у пятерых брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе активность жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 17 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 9 781 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Жертв они информировали о якобы подозрительных денежных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Во время беседы брянцы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для для подтверждения операций. Некоторые потерпевшие сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт. Всего лжебанкиры похитили со счетов пятерых жителей региона 7 596 000 рублей.