Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Лжебанкиры похитили свыше 7,5 миллионов рублей у брянцев на прошлой неделе

2026, 09 февраля 16:33
Лжебанкиры похитили свыше 7,5 миллионов рублей у брянцев на прошлой неделе
Источник фото

Лжебанкиры похитили свыше 7,5 миллионов рублей у пятерых брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На прошлой неделе активность жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 17 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 9 781 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Жертв они информировали о якобы подозрительных денежных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Во время беседы брянцы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для для подтверждения операций. Некоторые потерпевшие сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт. Всего лжебанкиры похитили со счетов пятерых жителей региона 7 596 000 рублей.

Метки: ,

Читайте также

52 брянских росгвардейца поучаствовали в Дне донора
09 февраля 16:46
52 брянских росгвардейца поучаствовали в Дне донора
Брянец завоевал «серебро» на первенстве ЦФО по боевому самбо
09 февраля 15:37
Брянец завоевал «серебро» на первенстве ЦФО по боевому самбо
Сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП брянец выслушает приговор
09 февраля 14:33
Сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП брянец выслушает приговор

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14134) брянск (6782) ДТП (2671) ГИБДД (2199) прокуратура (2025) уголовное дело (1977) Александр Богомаз (1820) суд (1784) авария (1630) мчс (1487) коронавирус (1272) умвд (1029)