Посол Белоруссии назвал Брянщину абсолютно стратегическим партнером

Посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой назвал Брянщину абсолютно стратегическим партнером. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым и председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко в Посольстве Республики Беларусь. Они обсудили перспективы сотрудничества между регионами.

«Благодарю Дмитрия Николаевича за высокую оценку роли Брянской области в сотрудничестве с Республикой Беларусь, он назвал Брянщину «абсолютно стратегическим партнером», который входит в топ восьми регионов-партнеров Республики Беларусь», – отметил Александр Богомаз.

Также глава региона сообщил об основных экономических показателях сотрудничества.

«За 2022 год внешнеторговый оборот Брянской области и Республики Беларусь составил 920 млн долларов. Удельный вес Гомельской области в общем товарообороте Брянской области с Республикой Беларусь за прошедший год составил более 35 процентов, или более 300 млн долларов. Внешнеторговый оборот между нашими областями увеличился в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Если раньше Брянская область занимала 6-е место по товарообороту с Гомельской областью, то теперь это третье место», – добавил Александр Богомаз.

Губернатор добавил, что у каждого из регионов есть надежный партнер, на которого можно положиться по многим вопросам.