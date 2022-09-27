Правительство Брянской области создало раздел с вопросами о мобилизации

На сайте правительства Брянской области начал работу раздел с ответами на вопросы о частичной мобилизации.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем канале в Телеграм.

По словам главы региона, сейчас от брянцев стало поступать много вопросов в связи с частичной мобилизацией.

Работает также горячая линия по номеру 122. Там можно получить ответы на вопросы как по коронавирусу, так и по мобилизации.

Брянский губернатор призвал жителей региона пользоваться только официальной информацией, а операторов горячей линии оперативно отвечать на их вопросы.