Председатель Гомельского облисполкома посетил брянские предприятия

Председатель Гомельского облисполкома посетил предприятия брянского агрохолдинга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Делегация Гомельской области во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко прибыла в Брянскую область. Они посетили предприятия АПХ «Мираторг» в Унечском и Выгоничском районах.

«Мираторг» создал с нуля крупнейшее в Европе вертикально интегрированное производство высококачественной говядины «от поля до прилавка» с центром в Брянской области и коренным образом развернул отношение к животноводству, показав высший пилотаж в этом направлении», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Председатель Гомельского облисполкома обсудил с главой региона сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Так, белорусские сельхозпредприятия впервые в этом году поучаствуют в агропромышленной выставке «День Брянского поля».