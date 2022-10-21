Президент дал главе Брянщины ряд поручений

Президент Владимир Путин дал ряд поручений в контексте проводимой в России частичной мобилизации для участия в спецоперации главам российских регионов, в том числе губернатору Брянской области Александру Богомазу.

По информации официального сайта Кремля, брянскому губернатору поручено оказать содействие в создании на территории региона пунктов размещения мобилизованных брянцев и организации их обучения и подготовки.

На губернатора возложена также обязанность по содействиию материально-техническому обеспечению мобилизованных и воинских формирований и комплексной социальной поддержке семей призванных по частичной мобилизации участников спецоперации.

Ранее глава государства наделил брянского губернатора особыми полномочиями для противодействия терроризму.