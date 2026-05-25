Президент РФ вручил орден Александра Невского бывшему брянскому губернатору

2026, 25 мая 13:19

Президент РФ вручил орден Александра Невского бывшему брянскому губернатору. Об этом сообщили в издании Брянские известия.

В четверг, 21 мая, Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил орден Александра Невского бывшему губернатору Брянской области Александру Богомазу. Наградой новый депутат Госдумы удостоен за особые личные заслуги перед Отечеством в деле укрепления государственности, а также за высокие достижения в службе.

Александр Богомаз был губернатором Брянской областью с сентября 2014 года. Он победил на трёх выборах. Александр Богомаз ушёл в отставку по собственному желанию 13 мая.