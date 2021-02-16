Путин поблагодарил Александра Коробко за телевещание в Брянской области

Экс-замгубернатора способствовал переходу региона на цифровой формат телевещания.
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность бывшему замгубернатора Брянской области Александру Коробко за реализацию проекта по переходу на цифровой формат телевещания объявлена.
Как сообщает региональное правительство, в Брянской области на приобретение цифрового приемного оборудования социально незащищенным категориям граждан из областного бюджета выделили 6 миллионов рублей. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны вручили приставки для приема цифрового сигнала.
В целом регион в штатном режиме перешел на цифровой формат вещания, что было отмечено и на федеральном уровне.
Напомним, 15 февраля стало известно о том, что Александр Коробко покинул пост заместителя губернатора Брянской области.
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