Александр Коробко уволен с поста замгубернатора Брянской области

«Министр правды» покинул рабочее место.
Замгубернатора Брянской области Александр Коробко покинул свой пост.
Заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту должность он занимал почти семь лет.
В региональном правительстве Коробко курировал взаимодействие с муниципальными образованиями, информационную политику и культуру. Именно благодаря ему в значительной степени изменился формат издания региональных СМИ.
15 февраля на вечерней планерке в облправительстве губернатор Александр Богомаз вручил Александру Коробко благодарность от Президента РФ Владимира Путина.
Ряд источников сообщает, что освободившееся кресло займет Татьяна Кулешова. Сейчас она трудится директором департамента внутренней политики, ранее возглавляла департамент образования.
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