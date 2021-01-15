Сенатор объяснил, куда пропал грипп на Брянщине

Инфекция не выдержала профилактических мер и конкуренции с коронавирусом.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов в интервью радио «Спутник» прокомментировал ситуацию с резким снижением в текущем зимнем сезоне заболеваемости гриппом по всей стране, включая Брянщину.

По мнению сенатора, прииной стало сочетание двух факторов — как уникальные противоэпидемические меры, принятые в стране в свете пандемии коронавируса, так и сам факт доминирования новой инфекции. Сенатор пояснил, что это обычная практика — когда начинает доминировать одно заболевание, остальные сдвигаются на второй план.

Дальнейшее развитие событий, по оценке Леонова, будет зависеть от того, как будет мутировать коронавирус. Если мутация окажется настолько активной, что вакцинация не сможет сдержать рост заболеваемости, придется готовиться к очередной волне эпидемии. Впрочем, предпосылок к этом Леонов пока не видит. По его оценке, серьезные мутации, которые вакцина не берет, в стране, включая Брянщину, не выявлены.