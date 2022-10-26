Спикер Госдумы рекомендовал особо поддержать Брянщину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения государственного бюджета в парламенте рекомендовал особо поддержать финансово регионы, которые граничат с Украиной, включая Брянскую область.

Всего таких приграничных регионов в России десять. Все они попали в список глубоко дотационных.

Парламентарий акцентировал внимание на приоритетности выполнения обязательств государства перед гражданами. Особенно когда речь заходит о поддержке военнослужащих и их семей. Отметил он также необходимость поддержки военных городков и госпиталей.