В Брянске мобилизовали спикера молодежного парламента

Спикер областного молодежного парламента в Брянске Ярослав Сердюк получил повестку в рамках мобилизации.

Известно, что повестку он воспринял в порядке вещей и уже находится в военном-учебном центре, где, как и другие, проходит обучение перед отправкой в боевую часть.

План мобилизации для Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, меньше чем за неделю был выполнен на сто процентов.