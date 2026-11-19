Аграрии Брянской области получили государственные награды

2026, 19 ноября 11:51

Аграрии Брянской области получили государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

18 ноября в Брянском государственном аграрном университете прошло торжественное мероприятие. Его посвятили Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мероприятие посетили губернатор Брянской области Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, федеральный инспектор Игорь Фильченков, депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Плотников. Глава региона поблагодарил тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за высокие результаты и успешное выполнение задачи по обеспечению продовольственной безопасности.

Почётные гости вручили аграриям государственные награды за многолетний добросовестный труд. Кроме того, труженики сельского хозяйства получили приз Губернатора Брянской области «Золотой колос».

В честь праздника на территории университет прошла выставка сельскохозяйственной техники и агропромышленного комплекса.