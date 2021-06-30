В Брянске поддержали позицию Владимира Путина о ценообразовании

Предприниматели надеются на стабилизацию ситуации.

30 июня президент РФ Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Один из них затронул ценообразование. Путин отметил, что в связи с ростом мировых цен на металл российские поставщики начинают поднимать цену и для производителей на внутреннем рынке. В результате начинают расти цены на все связанные с этим товары. Президент посчитал такое положение неправильным.

«Брянские производители, которые работают с металлом, уже давно ощутили на себе эту несправедливость. Цена на прокат металла поднялась с прошлого года с 43 тысяч рублей до 110 тысяч рублей за тонну – рост в 2,5 раза. То же самое можно сказать и про кокс – с 22,5 тысячи рублей до 50 – почти в два раза, металлолом – с 14-16 тысяч рублей до 26 тысяч рублей за тонну, чугун – с 25 тысяч рублей до 57 тысяч рублей. Это все сказывается на конечной цене. Создавшаяся ситуация зажимает российских производителей в тиски: с одной стороны, повышение цен, с другой стороны, наши потребители на внутреннем рынке, такие как РЖД, ограничены запретом в повышении закупочных цен», – прокомментировал брянский предприниматель Сергей Горелов.

По его словам, «ситуация отразилась и на ценах в строительстве: произошел рост на стройматериалы, а это уже социальный аспект, мимо которого государство не может пройти».

«Очень правильно и своевременно, что президент отметил этот важный вопрос. Надеемся, что здесь будет наведен порядок», – заключил руководитель компании «Локомотив-Дизель-Сервис».