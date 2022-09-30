Брянцы провели митинг в поддержку решений президента

На Кургане Бессмертия в центре Брянска состоялся митинг в поддержку решения президента Владимира Путина о включении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Первой выступила сопредседатель брянского отделения ОНФ Лариса Третьякова, которая заявила, что брянцы и все росссияне сегодня должны выполнить задачи поставленные президентом, обьединиться, сплотиться и помочь нашим ребятам, которые участвуют в спецоперации.

«Мы одна семья», — сказала она.

Представитель Луганской Народной республики в своем выступлении поблагодарил президента России Владимира Путина за решение, позволившее спасти миллионы жизней.

Руководитель регионального волонтерского штаба «Мы вместе» Екатерина Щерба сказала, что их штаб ни на день не прекращал свою работу — отправлял гуманитарную помощь на Донбасс.

«Когда республики Донбасса, Запорожье и Херсонщина вошли в состав в России, они знают, что их большая работа была нужна и теперь наконец-то можно сказать «Мы вместе», — подчеркнула она.

«Победа будет за нами!» — лаконично выступил выступил Герой России, полковник Фроленков, удостоенный своего высокого звания за взятие под контроль Чернобыльской АЭС.