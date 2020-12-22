В Брянске задержали старейшего депутата горсовета Игоря Афонина

Предположительно ему могут инкриминировать особо крупную взятку или махинации при реконструкции лицея, которым он руководит.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы задержали старейшего и одного из самых известных депутатов Брянсокого горсовета, директора лицея №27, Заслуженного учителя России Игоря Афонина.

Никакой официальной информации о задержании и его причинах пока нет. Предположительно депутату и педагогу могут инкриминировать получение особо крупной взятки или распил бюджетныъ средств при реконструкции возглавляемого им лицея.

В горсовете отказываются от каких-либо комментариев и поясняют, что никакой официальной информации пока не получали, а о случившемся сами узнали из СМИ.

По имеющейся информации, Афонин заключен под стражу, что косвенно указывает на серьезность обвинений, которые могут ему предъявить следователи или уже предъявили.

Афонин был депутатом всех созывов горсовета, в последние годы возглавлял в нем комитет по образованию.