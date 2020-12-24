В Брянской областной Думе появился новый депутат

Осужденного экс-депутата Аминтазаева сменил его однопартиец по ЛДПР Виталий Новиков.

На состоявшемся сегодня финальном в этом году заседании областная Дума подтвердила полномочия нового депутата Виталия Новикова.

Областной избирком назначил Новикова новым депутатом от ЛДПР взамен досрочно лишившегося мандата его однопартийца Михаила Аминтазаева еще 3 декабря на основании избирательного списка партии. Однако для вступления в должность ему требовалось решение регионального парламента. После его принятия Новиков смог на законных основаниях влиться в работу регионального парламента.

Депутатские полномочия Аминтазаева были ранее досрочно прекращены в связи со вступлением в законную силу приговора суда в отношении него. Суд признал теперь уже бывшего депутата виновным в попытке даче взятке чиновнику Россельхознадзора, проверявшего возглввяемый им «Деснянский пищекомбинат».