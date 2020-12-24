В Брянской областной Думе появился новый комитет

Областные дептутаты сформировали новый комитет и расширил полномочия одного существующего.

На состоявшемся в четверг финальном в этом году заседании Брянской областной Думы депутаты решили расширить полномочия существующего парламентского комитета по промышленности, строительству предпринимательству и собственности. В его название региональные парламентарии добавили слово «связи» и включили в его компетецию вопросы коммуникации.

Кроме того, депутаты решили создать новый комитет — по ЖКХ дорожному строительству, ТЭК и тарифно-ценовой политике. Председателем нового комитета стал лпутата Александр Башлаков, его замом — Владимир Москвичев.