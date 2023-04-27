Брянские депутаты поучаствовали в «Диктанте Победы»

Депутаты Брянской думы поучаствовали в «Диктанте Победы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Брянской области историческая акция «Диктант Победы» прошла на 370 площадках. Самой массовой площадкой стал Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского. Здесь тестирование написали заместитель председателя Брянской областной Думы Виталий Беляй, председатели комитетов регионального парламента и депутаты.
«Нет такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Память о тех событиях, о подвиге отцов и дедов должна жить, передаваться из поколения в поколение. Эта акция — еще один повод вспомнить наших родных и близких: фронтовиков, подпольщиков, партизан, тружеников тыла, тех, кто восстанавливал наш родной край после фашистской оккупации. Особенно приятно отметить, что многие участники «Диктанта Победы» – это представители молодежи», — сказал Виталий Беляй.
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