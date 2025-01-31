На учениях в Брянском театре драмы потушили учебный пожар на сцене. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Накануне в пожарно-тактическое учение прошло в Брянском областном театре имени Толстого. Сотрудники регионального управления МЧС отрабатывали взаимодействие с работниками учреждения при ЧП.

По легенде, из-за короткого замыкания произошло возгорание на сцене. Персонал театра эвакуировал более 30 человек. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС успешно потушили учебный пожар. В учениях участвовали более 80 человек и 12 единиц техники.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Брянской области Владимир Алёшин отметил слаженную работу пожарно-спасательных подразделений и коллектива театра.