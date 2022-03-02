В ДНР сообщили о готовящейся провокации в Мариуполе

На официальном сайте народной милиции ДНР появилось экстренное сообщение о подготовке в Мариуполе массовой провокации с гибелью мирных жителей.
В Сообщении сказано: «По полученной оперативной информации в городе Мариуполь, на территории завода «Азов-Сталь», командиром отдельного отряда специального назначения «Азов» 12 брон Национальной Гвардии Украины проводится подготовка к массовой провокации с гибелью мирных жителей. С этой целью на территорию завода «Азов-Сталь» завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Во дворе предприятия размещают военную технику. В случае прорыва обороны города Мариуполь подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации националисты планируют осуществить подрыв корпусов завода, с дальнейшим обвинением российской стороны в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнем артиллерии.
В подвале и помещениях школы №34 по улице Гастело д.17, принудительно удерживается более 60 человек гражданского населения, из которых более половины женщины и дети. В школу насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам.
По информации от преподавателей Приазовского государственного технического университета, расположенного по улице Университетская д.7 боевики из подразделения «Азов» приступили к минированию здания, а также подступов к нему управляемыми взрывными устройствами».
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