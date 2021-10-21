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Валентину Миронову назначили замом мэра Брянска

2021, 21 октября 09:00 Политика
Валентину Миронову назначили замом мэра Брянска
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На этом посту она сменила Алевтину Андрееву.

С 20 октября заместителем главы городской администрации назначена Валентина Миронова, в прошлом – депутат Госдумы от Брянской области. Она будет курировать социальные вопросы.

Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.

В новой должности Миронова сменила Алевтину Андрееву, повышенную до руководителя аппарата горадминистрации после увольнения Антона Вербицкого.

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