Антона Вербицкого уволили из мэрии Брянска

Антон Вербицкий уволен с поста руководителя аппарата Брянской городской администрации. Исполняющей его обязанности назначили Алевтину Андрееву. Она также является заместителем мэра Александра Макарова по социальным вопросам.

Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасная дорога домой» Правоохранители встретились с учащимися городской школы и побеседовали с ними о правилах поведения на железной дороге В рамках акции «Безопасная дорога домой» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали профилактическое мероприятие и побывали в гостях у учащихся 5,6,7 и 8 классов средней школы № 13 города Смоленска. Правоохранители прочитали ребятам

Хроники вируса Как в регионе борются с распространением COVID-19? Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом остаётся темой №1 как в областной повестке, так и в масштабах всей страны. На прошлой неделе в Смоленске в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание оперштаба по коронавирусу с участием руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой, представителей силового блока, иных заинтересованных структур. О ситуации в субъекте

А у нас идёт концерт! В Смоленской области появится больше виртуальных концертных залов. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Мюзиклы, театральные постановки, спектакли, фестивали… – это далеко не полный перечень мероприятий, которые можно посмотреть в таком зале. Оснащение мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом позволяет создать для зрителей своеобразный «эффект присутствия» и даёт возможность

Ларьки – только по схеме Ларьки, павильоны и палатки стали неотъемлемой частью современного облика Смоленска. Правда, к сожалению, не все эти точки работают на легальных основаниях. Вопрос размещения нестационарных торговых объектов, установленных незаконно, стал ключевым в рамках совещания, которое прошло в администрации региона в формате видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие губернатор Алексей Островский, профильные вице-губернаторы и начальники департаментов, а также