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Власть

Законодательные инициативы брянских депутатов рассмотрели в Госдуме

2026, 25 июня 18:36
Законодательные инициативы брянских депутатов рассмотрели в Госдуме
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Законодательные инициативы брянских депутатов рассмотрели в Госдуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

В Государственной Думе рассмотрели законодательные инициативы, разработанные депутатами Брянской областной Думой. На пленарном заседании нижней палаты Федерального Собрания в первом чтении поддержан законопроект о предоставлении детям военнослужащих первоочередное право на получение места в детских садах и школах, а детей погибших Героев принимать во внеочередном порядке.

Вторая законодательная инициатива связана с внесением изменений Бюджетный кодекс Российской Федерации. Она также была поддержана Госдумой в первом чтении.

«Принятие законопроекта будет способствовать корректному учету поступлений от платежей при пользовании недрами, зачисляемых в бюджетную систему Российской Федерации», – отметил вице-спикер областной Думы Николай Якушенко.

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