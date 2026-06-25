Законодательные инициативы брянских депутатов рассмотрели в Госдуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Государственной Думе рассмотрели законодательные инициативы, разработанные депутатами Брянской областной Думой. На пленарном заседании нижней палаты Федерального Собрания в первом чтении поддержан законопроект о предоставлении детям военнослужащих первоочередное право на получение места в детских садах и школах, а детей погибших Героев принимать во внеочередном порядке.
Вторая законодательная инициатива связана с внесением изменений Бюджетный кодекс Российской Федерации. Она также была поддержана Госдумой в первом чтении.
«Принятие законопроекта будет способствовать корректному учету поступлений от платежей при пользовании недрами, зачисляемых в бюджетную систему Российской Федерации», – отметил вице-спикер областной Думы Николай Якушенко.