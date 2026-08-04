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Образование

Брянские школы получили право самостоятельно формировать программу внеурочной деятельности

2026, 04 августа 10:27
Брянские школы получили право самостоятельно формировать программу внеурочной деятельности
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Обновлённые методические рекомендации Министерства просвещения оставляют за школами выбор курсов с учётом их возможностей и интересов учеников.

 

Брянские школы смогут самостоятельно определять, какие курсы внеурочной деятельности предложить ученикам в 2026/2027 учебном году. Обновлённые методические рекомендации направило Министерство просвещения России, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью «Парламентской газете».

Документ содержит перечень предлагаемых курсов, однако окончательное решение о том, какие из них и в каком объёме вводить, остаётся за педагогическим коллективом и администрацией школы.

Рекомендации учитывают указы Президента, Комплексный план по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года, Стратегию повышения финансовой грамотности и Концепцию исторического просвещения.

Для брянских школ это означает возможность адаптировать внеурочную деятельность под потребности учеников и местные особенности. Педагоги получили чёткий ориентир, но сохранили свободу в выборе форм и содержания занятий.

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