Ушла из жизни бывший заместитель руководителя департамента образования Брянской области Оксана Сабирова

2026, 07 августа 13:37

Она скончалась 6 августа на 64-м году жизни.

Ушла из жизни Оксана Евгеньевна Сабирова, занимавшая посты заместителя начальника управления образования Брянска и заместителя руководителя департамента образования и науки Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Профессиональный путь Оксаны Сабировой начался с должности машинистки в Брянском горисполкоме. Позже она возглавляла финансовый отдел горисполкома и работала в региональном филиале «Бежица-банка». Коллеги отметили, что она всегда была мудрым наставником, способным выслушать и поддержать. Для своей семьи — любящей матерью, верной женой и надёжной опорой.

Прощание состоится 8 августа в 13:00 в прощальном зале ритуального центра «АНГЕЛ» в Фокинском районе.