Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

58-летнего брянца поймали на краже товаров из магазина в Унече

2026, 05 августа 17:01
58-летнего брянца поймали на краже товаров из магазина в Унече
Источник фото

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника.

В Унече Брянской области полицейские раскрыли кражи из магазина. С заявлением о хищении обратился администратор местного магазина самообслуживания. Общая стоимость похищенного составила около 10 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее не имевшего проблем с законом 58-летнего местного жителя. Его противозаконные действия попали на запись камеры видеонаблюдения. За два дня мужчина незаметно вынес из торгового зала слабоалкогольные напитки, различные продукты и кондитерские изделия.

Теперь мужчине грозит наказание по уголовному делу о краже.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянцам будут назначать пенсии без заявлений с 2027 года
05 августа 16:45
Брянцам будут назначать пенсии без заявлений с 2027 года
Под Брянском 18-летний водитель без стажа опрокинул ВАЗ: пострадал пассажир
05 августа 14:34
Под Брянском 18-летний водитель без стажа опрокинул ВАЗ: пострадал пассажир
Брянцев предупредили об аномальной жаре до +36 градусов 6 августа
05 августа 13:44
Брянцев предупредили об аномальной жаре до +36 градусов 6 августа

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16050) брянск (7115) ДТП (2828) ГИБДД (2398) прокуратура (2156) уголовное дело (2096) Александр Богомаз (1998) суд (1799) авария (1706) мчс (1569) коронавирус (1272) дороги (1127)