Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника.
В Унече Брянской области полицейские раскрыли кражи из магазина. С заявлением о хищении обратился администратор местного магазина самообслуживания. Общая стоимость похищенного составила около 10 тысяч рублей.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее не имевшего проблем с законом 58-летнего местного жителя. Его противозаконные действия попали на запись камеры видеонаблюдения. За два дня мужчина незаметно вынес из торгового зала слабоалкогольные напитки, различные продукты и кондитерские изделия.
Теперь мужчине грозит наказание по уголовному делу о краже.