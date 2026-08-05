58-летнего брянца поймали на краже товаров из магазина в Унече

2026, 05 августа 17:01

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника.

В Унече Брянской области полицейские раскрыли кражи из магазина. С заявлением о хищении обратился администратор местного магазина самообслуживания. Общая стоимость похищенного составила около 10 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее не имевшего проблем с законом 58-летнего местного жителя. Его противозаконные действия попали на запись камеры видеонаблюдения. За два дня мужчина незаметно вынес из торгового зала слабоалкогольные напитки, различные продукты и кондитерские изделия.

Теперь мужчине грозит наказание по уголовному делу о краже.