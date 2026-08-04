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Брянские лесоводы проводят агротехнический уход за молодыми лесами

2026, 04 августа 17:54
Брянские лесоводы проводят агротехнический уход за молодыми лесами
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Специалисты создают условия для приживаемости лесных культур, сохраняя влагу и защищая растения от сорняков.

 

В Брянской области по национальному проекту «Экологическое благополучие» осуществляется агротехнический уход за лесными культурами. Создаются благоприятные условия для роста, чтобы сохранить влагу в почве, уменьшить влияние сорной растительности и защитить растения от внешних факторов, сообщили в региональном управлении лесами.

В ведомстве отметили, что от своевременного и качественного проведения агротехнического ухода зависит достижение хозяйственно-ценными породами параметров, установленных лесным законодательством. Комплексная работа направлена на повышение приживаемости и улучшение условий роста лесных культур.

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