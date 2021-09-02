10 брянцев умерли от коронавируса за сутки

Заболевание подтвердилось у 162 человек.

За минувшие сутки в Брянской области провели еще 2123 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 162 человек. 222 пациента пошли на поправку. 10 жителей региона скончались.

С начала пандемии от коронавируса умерли 1145 брянцев и 99 приезжих из других регионов.