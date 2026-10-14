10 километров трассы в Рогнединском районе обновили по нацпроекту

2026, 14 октября 10:39

10 километров трассы в Рогнединском районе обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Рогнединском районе завершился капитальный ремонт участка трассы Селиловичи – Берёзовка – Шаровичи. 10 километров дороги обновила подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. На трассе появилось новое прочное асфальтобетонное покрытие. Также рабочие установили барьерное ограждение взамен прежнего тросового. В порядок привели остановочные и посадочные площадки. Также подрядчик установил новый автопавильон для пассажиров. В завершении ремонта на трассе поставили дорожные знаки и нанесли разметку.

Дорога Селиловичи – Берёзовка – Шаровичи связывает сельские населенные пункты Рогнединского района. Её обновление очень важно для местных жителей. Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».