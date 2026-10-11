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Мемориальную доску открыли в школе №1 Брянска

2026, 11 октября 10:39
Мемориальную доску открыли в школе №1 Брянска
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Мемориальную доску в память о погибшем военном открыли в школе №1 в Брянске в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В пятницу, 9 октября, в школе №1 города Брянска прошла памятная церемония. Там открыли мемориальную доску в память о выпускнике учебного заведения Владимире Дракунове. Церемонию посетили глава Советской районной администрации города Брянска Денис Семёнов, педагоги, школьники, родные и друзья военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга на СВО.

«В нас каждый день летят десятки и сотни ракет и дронов, украинский режим постоянно пытается нести нам смерть. Поэтому мы прекрасно осознаем, какую важную работу проделывают наши защитники», — подчеркнул Денис Семёнов.

Владимир Дракунов родился 1994 года в Брянске. Он учился в школе №1 с первого по девятый класс, серьезно занимался вольной борьбой. Молодой человек мечтал служить в армии, но из-за травмы его не взяли на срочную службу. В 2020 году он заключил контракт для прохождения военной службы. Он награжден медалями «За боевые отличия» и «Участник специальной военной операции».

В 2024 году при выполнении боевого задания в ДНР Владимир Дракунов погиб. Он посмертно награждён Орденом Мужества.

 

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