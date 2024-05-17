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11 брянских семей представят регион на полуфинале всероссийского конкурса

2024, 17 мая 15:26 Общество
11 брянских семей представят регион на полуфинале всероссийского конкурса
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11 брянских семей представят регион на полуфинале всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения. 

В Москве пройдёт Окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нём участвуют более 400 команд из Центрального федерального округа. Брянскую область представят 11 семей.  

Команды ждут творческие, спортивные и интеллектуальные испытания. Победителей объявят 19 мая.

А финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в июле. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. А 300 семей-финалистов отправятся в путешествия.

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