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11 человек нашли живыми брянские добровольцы

2024, 06 апреля 14:25 Общество
11 человек нашли живыми брянские добровольцы
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В марте брянские добровольцы «ЛизаАлерт» нашли живыми 11 человек. Об этом сообщили в соцсетях отряда.

В марте в поисковый отряд «Лиза Алерт» Брянской области поступило 17 заявок. 11 пропавших людей добровольцы нашли живыми. Ещё два человека погибли. Ещё троих пропавших волонтёры продолжают искать.

 

 

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