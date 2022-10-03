В Брянских лесах в выходные волонтёры искали 24 человека

Добровольцы отряда «Лиза Алерт» и правоохранители искали в лесах Брянской области 24 грибника.

Минувшие выходные стали беспокойными для волонтеров, сотрудников МЧС и полицейских. За двое суток в брянский поисковой отряд «Лиза Алерт» поступило 15 заявок. В лесах региона добровольцы искали 24 человека, которые ушли за грибами.

В основном плутали пожилые люди в возрасте от 60 до 84 лет. Но попали в беду и дети.

Так, рано утром в воскресенье после ночи в лесу волонтеры эвакуировали троих девочек -подростков. Эвакуационная группа пробиралась до несовершеннолетних больше 4 часов. Девушек и волонтеров вывез пожарный «Урал».

Также в воскресенья добровольцы искали 71-летнего дедушки с двумя внуками 8 и 15 лет. Они заблудились в лесу около деревни Хацунь. Поисковая группа нашла их около часа ночи в понедельник.

А 66-летнего и 84-летнего мужчин, которые пропали в лесу, пока не нашли.

Волонтёры призвали жителей региона не рисковать жизнью ради грибов.