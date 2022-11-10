Командно-штабные учения завершились в Брянской области

В Брянской области два дня силовые ведомства проводили командно-штабные учения. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях.

8 и 9 ноября силовые ведомства и госорганы региона проводили командно-штабные учения по гражданской и территориальной обороне.

«Отработаны практические мероприятия по гражданской обороне, такие как оповещение органов управления и населения области о возможных опасностях, проведение эвакуационных мероприятий, приведение в готовность средств коллективной защиты, укрытие в них населения, осуществление мониторинга радиационно-химической обстановки учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля», – уточнил глава региона.

Действия при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера ведомства отрабатывали на электроподстанции «Новобрянская». Аналогичные мероприятия прошли на всех потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения региона.

«Учитывая то, что наша Брянская область является приграничным регионом, считаю проведение таких учений крайне важным. Все цели и задачи, поставленные в ходе теоретической и практической части учений, выполнены в полном объеме», – заключил Александр Богомаз.