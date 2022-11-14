Брянская фотохудожница победила на Всероссийском фестивале

Ученица художественной школы Брянска победила на Всероссийском фестивале «Уникум». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
Всероссийской культурно-просветительной акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум».
Ученица Брянской детской художественной школы Арина Сатюкова стала победителем второго этапа Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум». Девочка прошла в финал фестиваля в номинации «Фотоискусство». Она представила фотографию под названием «Петровская таможня – историческое наследие в архитектуре Брянска».
Выставка и культурно-образовательная программа фестивали пройдут в Санкт-Петербурге. Работы финалистов, в том числе и Арины Сатюковой, представят на выставке в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца.
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