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Брянская фотохудожница победила на Всероссийском фестивале

2022, 14 ноября 11:35 Общество
Брянская фотохудожница победила на Всероссийском фестивале
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Ученица художественной школы Брянска победила на Всероссийском фестивале «Уникум». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры. 

Всероссийской культурно-просветительной акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум».

Ученица Брянской детской художественной школы Арина Сатюкова стала победителем второго этапа Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум». Девочка прошла в финал фестиваля в номинации «Фотоискусство». Она представила фотографию под названием «Петровская таможня – историческое наследие в архитектуре Брянска». 

Черновик

Выставка и культурно-образовательная программа фестивали пройдут в Санкт-Петербурге. Работы финалистов, в том числе и Арины Сатюковой, представят на выставке в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца.

 

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