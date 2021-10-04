127 круглосуточных «ковидных» бригад задействованы в Брянской области

Пациентов с COVID-19 лечат в 11 медицинских учреждениях.
Для оказания экстренной медицинской помощи жителям Брянской области, заболевших коронавирусом, задействовано 127 круглосуточных бригад.
Как сообщил на заседании оперштаба директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов, на сегодняшний день стационарное лечение больных с новой коронавирусной инфекцией осуществляется в 11 медицинских организациях, перепрофилированных в госпитали для больных с COVID-19, на 1893 койках. Потребность в аппаратах ИВЛ пациентов удовлетворена полностью. С 1 октября в Брянской городской больнице № 2 развернули дополнительный госпиталь на 200 коек.
По данным Федерального регистра больных с новой коронавирусной инфекцией на 1 октября, медицинскую помощь в коронавирусных госпиталях получали 1415 человек, из них 105 находились в реанимации, 76 – на искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находились 2810 пациентов.
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