Почти семь километров трассы в Дубровском районе отремонтируют по нацпроекту

2026, 26 февраля 08:10
Почти семь километров трассы в Дубровском районе отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Брянск – Смоленск» – Немерь в Дубровском районе. 6,6 километра магистрали проходит от федеральной дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в сторону деревни Немерь. 

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, уложат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины. В завершении ремонта подрядчик нанесёт разметку.

