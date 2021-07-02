135 брянцев находятся в реанимации из-за COVID-19

Более полутора тысяч человек проходят лечение в госпиталях.

На 1 июля медицинскую помощь 1665 жителей Брянской области лечатся в госпиталях от коронавирусной инфекции. Из них 135 человек находятся в реанимации.

По словам врио заместителя губернатора Андрея Бардукова, в регионе открыты 12 госпиталей на 2120 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Открылись дополнительные госпитали в Фокино и в Выгоничах. Проводится подготовка для лечения ковидных пациентов в Карачевской и Новозыбковской районных больницах.