14 котельных построили в Брянской области

За семь лет в Брянской области 14 котельных построили и 19 – реконструировали. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Там обсуждали работу жилищно-коммунального хозяйства, а в частности, модернизацию коммунальных сетей. В заседании по видеосвязи участвовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В регионе работают 1225 котельных. Происшествия на предприятиях коммунального комплекса и энергетики оперативно устраняют 224 аварийные бригады. На соцобъектах есть 644 резервных источника электроснабжения на время ремонта.

«В регионе проведена большая работа по модернизации и строительству новых котельных и замене ветхих тепловых сетей: за последние 7 лет построено 14 и реконструировано 19 котельных, заменено 458,5 км ветхих тепловых сетей, в том числе 335,1 км сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго», – подчеркнул Александр Богомаз.