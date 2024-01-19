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14 котельных построили в Брянской области

2024, 19 января 10:19 Общество
14 котельных построили в Брянской области
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За семь лет в Брянской области 14 котельных построили и 19 – реконструировали. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Там обсуждали работу жилищно-коммунального хозяйства, а в частности, модернизацию коммунальных сетей.  В заседании по видеосвязи участвовал губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

В регионе работают 1225 котельных. Происшествия на предприятиях коммунального комплекса и энергетики оперативно устраняют 224 аварийные бригады. На соцобъектах есть 644 резервных источника электроснабжения на время ремонта. 

«В регионе проведена большая работа по модернизации и строительству новых котельных и замене ветхих тепловых сетей: за последние 7 лет  построено 14 и реконструировано 19 котельных, заменено 458,5 км ветхих тепловых сетей, в том числе 335,1 км сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго», – подчеркнул Александр Богомаз.

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