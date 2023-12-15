15 тысяч брянских школьников состоят в «Движении первых»

15 тысяч брянских школьников за год присоединились к «Движению первых». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Брянский губернатор поучаствовал в заседании координационного совета по развитию «Движения Первых». С момента создания в него вступили 15 тысяч школьников. За год в регионе появились 28 местных отделений в школах, организациях культуры и спорта. За это время более двух тысяч брянских активистов победили в федеральных проектах движения.

«Мы всегда готовы поддержать интересные проекты и предложения молодежи! Желаю участникам «Движения Первых» успехов и удачи во всех начинаниях на благо Брянской области и нашей великой страны!» – сказал Александр Богомаз.