2026, 01 июня 09:45

170 детей из Брянки приехали на отдых в Брянск. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

31 мая в Брянскую область приехали 170 юных жителей Брянки Луганской Народной Республики. Дети из подшефного города проведут лето в оздоровительных лагерях областного центра.

«Как всегда, для ребят запланированы творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии. Ну, а главное — новые знакомства и впечатления и встречи со старыми друзьями», — отметил врио губернатора Егор Ковальчук.