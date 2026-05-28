Происшествия

Брянский суд вынес приговор о покушении на госизмену

2026, 28 мая 10:35
Брянский суд вынес приговор о покушении на госизмену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о покушении на государственную измену и незаконное пересечение госграницы РФ. Приговор выслушал 20-летний житель Краснодара. 

В августе прошлого года молодой человек решил вступить в ряды вооруженного формирования, участвующего в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации. При попытке пересечь госграницу в Брянской области фигуранта задержали правоохранители.  

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

