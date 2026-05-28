2026, 28 мая 10:35

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о покушении на государственную измену и незаконное пересечение госграницы РФ. Приговор выслушал 20-летний житель Краснодара.

В августе прошлого года молодой человек решил вступить в ряды вооруженного формирования, участвующего в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации. При попытке пересечь госграницу в Брянской области фигуранта задержали правоохранители.

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.