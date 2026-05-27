2026, 27 мая 09:44

Брянская вокалистка стала лауреатом фестиваля «Российская школьная весна». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В Ставрополе 19 мая прошла церемония награждения победителей и призёров IV всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна». Участниками мероприятия стали более 1 800 школьников от 12 до 18 лет из 89 регионов. Жюри определили финалистов в 10 направлениях и специальных номинациях. Награды получили более 250 ребят.

В сольном вокальном направлении номинации «Народное пение» выступила воспитанница детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Вероника Гужель. Она завоевала диплом лауреата третьей степени.