Два подростка пострадали в ДТП на брянской трассе

2026, 25 мая 11:31

Два подростка пострадали при столкновении иномарки с электровелосипедом на трассе в Стародубском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 25 мая на 19-м км автодороги «Брянск — Новозыбков — Стародуб — Рюхов» в Стародубском районе произошла авария. В районе нерегулируемого перекрёстка 20-летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen врезался в электровелосипед Maikaolion. 14-летний водитель в этот момент поворачивал налево.

Подросток и его 11-летний пассажир с травмами попали в больницу.

Инспекторы выяснили, что за два года водитель иномарки 19 раз привлекался к административной ответственности. Его также привлекали к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.