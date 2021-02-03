20 юнармейцев с Брянщины участвуют в форуме «Патриот России»

Проезд к месту проведения форума и обратно им оплатило правительство Брянщины.

Сегодня во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе открылась профильная смена в рамках форума «Патриот России». Как сообщает пресс-служба областной Думы, ее участниками стали 20 участников движения «Юнармия» с Брянщины.

Все они прошли конкурсный отбор. регионального штаба движения при поддержке областного департамента образования и науки.

«Ребята, получившие путевки, обладают безупречной характеристикой из школы. Каждый из них является не менее чем пятикратным победителем муниципальных, областных или Всероссийских конкурсов патриотической направленности. Хочу подчеркнуть, что поездка для молодых людей – бесплатная. Глава региона Александр Богомаз принял решение о 100 % оплате проезда во Всероссийские детские центры по региональным квотам», – отметил депутат областной Думы, председатель комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту, Герой России Александр Постоялко.

В напутственной речи брянским участникам форума Александр Постоялко пожелал им успехов в освоении насыщенной программы. В рамках смены брянским юнармейцам предстоит проявить себя в проектной, творческой, познавательной деятельности.

«Программа пройдет под девизом “Помню. Горжусь. Создаю”. Организаторами запланировано проведение тематических конкурсов и интеллектуальных игр, исторических квестов, фестиваля социальных видеороликов. Также брянские юнармейцы примут участие в мастер-классах», – подытожил Постоялко.