21 тысяча малышей пойдут в детсады Брянска 1 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

Проверка дошкольных учреждений перед началом нового учебного года прошла в Брянске. Специалисты пожарного надзора, Росгвардии и управления образования горадминистрации за неделю посетили 95 детских садов и пять учреждений дополнительного образования. Они проверяли условия для безопасного и полноценного развития малышей. Особое внимание комиссии уделили работе систем оповещения и электробезопасности, пожарной сигнализации, тревожных кнопок, наличию огнетушителей и постов охраны.

Новый учебный год стартует 1 сентября. В детские сады пойдут почти 21 тысяча воспитанников. Работать с ними будут около 2 400 педагогов дошкольного образования.