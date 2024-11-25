22 тысячи луковиц тюльпанов высадят в Брянске в декабре
22 тысячи луковиц тюльпанов высадят в теплицах дорожного управления Брянске в декабре. Об этом сообщили в городской администрации.
В дорожном управлении Брянска стартовала подготовка к весне. Ещё в октябре специалисты высадили на городские клумбы более 100 тысяч луковиц тюльпанов. В настоящее время работники «зелёного хозяйства» готовятся к 8 Марта. В конце декабря — начале января в теплицах высадят 22 тысячи луковиц тюльпанов. Они выпустят бутоны к концу февраля и будут храниться в холодильнике до праздника.
Кроме того, городские дорожники готовятся к весенней посадке. Улицы Брянска украсят более трёхсот тысяч петуний, бегоний, цинерарий, колеусов, бархатцев, бальзаминов и декоративной капусты.
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