2229 детей родились в Брянской области за три месяца

Загсы региона зарегистрировали рождение 2229 малышей за третий квартал этого года. Статистику опубликовали в группе Управления ЗАГС по Брянской области

В третьем квартале этого года на Брянщине родились 1114 мальчика и 1115 девочки. Юных брянцев чаще всего называли Иван, Михаил, Александр, Артём и Матвей. Среди новорожденных девочек самыми популярными именами стали София, Ева, Анна, Варвара и Мария.