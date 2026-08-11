Брянский рецидивист украл 12 килограммов сыра и пачку печенья

2026, 11 августа 16:17

Ущерб составил более 16 тысяч рублей.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель сетевого магазина самообслуживания в Бежицком районе Брянска. Неизвестный украл из магазина 12 килограммов сыра и пачку печенья.

Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Брянску установили, что к краже причастен ранее судимый за аналогичные преступления 36-летний уроженец Орловской области.

После задержания злоумышленник пояснил, что быстро сбыл добычу с рук неизвестным для улучшения своего благосостояния. В отношении него возбуждено уголовное дело, фигурант находится в СИЗО.